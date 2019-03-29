مطالب بريطانية باستقالة "ماي"

29 مارس 2019 - 07:11 م

طالب زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، الجمعة، رئيسة وزراء بلاده تيريزا ماي، بالاستقالة، عقب فشلها في تمرير اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وفي وقت سابق الجمعة، رفض البرلمان البريطاني، للمرة الثالثة، اتفاق "بريكست"، ما يفتح الطريق أمام تأجيل العملية إلى 12 أبريل المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كوربن قوله: "كان لمجلس النواب (البرلمان) الفرصة لاتخاذ قراره بشأن اتفاق أفضل لمستقبل البلاد".

وأضاف: "يجب أن يتغير الاتفاق، وإذا لم تقبل رئيسة الوزراء ذلك، فعليها الرحيل الآن"، داعيا إلى "ضرورة إجراء انتخابات عامة"، في إشارة إلى انتخابات مبكرة بناء على طرحه القائل بضرورة استقالة ماي.

وإثر رفض اتفاق الخروج البريطاني للمرة الثالثة، أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، قراره عقد قمة في 10 أبريل المقبل.

وسبق أن رفض البرلمان الاتفاق في عمليتي تصويت جرت الأولى في 15 يناير الماضي، والثانية في 12 مارس الحالي.

ووفقا للاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، سيؤدي هذا الرفض إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 12 أبريل المقبل.

ويرى أعضاء في مجلس العموم، أن الاتفاق يبقي على ارتباط البلاد بأوروبا، فيما يرفض آخرون بنودا فيه بشأن الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتطالب كتلة أخرى، خاصة من حزب العمال المعارض، إعادة النظر في عملية الخروج برمتها.