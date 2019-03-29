» مجهولون يشعلون النار في رئاسة مدينة رأس غارب

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سيناء

اشعال النيران

مجهولون

مدينة رأس غارب

أشعل مجهولون النيران في استراحة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر وذلك أثناء تواجده داخلها فجرا، كما قام مجهولون فى نفس التوقيت بإشعال النيران بسيارة أحد المحامين النشطين فى مجال الخدمة العامة بنفس المدينة، وتكثف مباحث رأس غارب جهودها لضبط المجهولين.

تلقى مأمور قسم شرطة رأس غارب إخطارا بقيام مجهولين بإشعال النيران باستراحة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر وهو بداخلها مستغرقا فى النوم لتتدخل العناية الإلهية ويتم إنقاذه بعد أن تم إخماد النيران قبل أن تمتد لباقى أجزاء الاستراحة وهو ما كاد يودى بحياته.

كما شهدت المدينة فى نفس التوقيت حريقا آخر لسيارة أحد المحامين المشهور عنهم الخدمة العامة.

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