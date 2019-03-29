وزير الأوقاف: توزيع ألف طن لحوم أضاحي هذا العام

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وزير الأوقاف

صكوك الأضاحي

الدكتور محمد مختار جمعة

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حجم المستهدف من صكوك الأضاحي العام الجاري، لافتًا إلي أن الوزارة تبحث تحقيق 1000 طن لحوم أضاحي بمبلغ قدره 100 مليون جنيه.

ودعا جمعة خلال لقائه الأئمة والدعاة بمديرية أوقاف الجيزة، في حضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والشيخ محمد نور وكيل الوزارة بالجيزة، إلى الاجتهاد في تحصيل العلم، مؤكدًا أن المسجد أمانة، والمنبر أمانة، فمن فرط فيه لمن يستخدمه بدون وجه حق فلن يكون جديرًا به.


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