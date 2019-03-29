النصر يتصدر الدوري السعودي بفوز مجنون على الهلال

29 مارس 2019 - 10:26 م

تصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 58 نقطة، بعد تفوقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي الرياض عن منافسه الهلال، الذي هبط للمركز التاني برصيد57 نقطة، الذي استضافه ملعب الملك فهد بالرياض، اليوم الجمعة، في قمة الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل النصر أولاً عن طريق هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وتمكن المدافع علي البليهي من إدراك التعادل للهلال عند الدقيقة 53، وأضاف المدافع برونو أوفيني من تسجيل الهدف الثاني للنصر، وتمكن اللاعب سالم الدوسري من إدراك التعادل للهلال بطريقة رائعة عند الدقيقة 78 من عمر المباراة، أحرز هدف الفوز الثالث لنادي النصر، اللاعب برونو اوفيني في الدقيقة 97.

ووفقًا لإحصاءات وأرقام موقع الدوري السعودي للمحترفين، فإن المرة الأخيرة التي فاز فيها النصر على الهلال في «ديربي الرياض»، كانت بهدف وحيد دون مقابل على الملعب ذاته، وهو الفوز الذي حسم فيه النصر لقب الدوري لموسم 2014/2015 ميلادية، بينما اقتسم الفريقان نقاط ونتيجة المواجهتين الأخيرتين، التي جمعتهما في الدور الثاني من المسابقة للموسم الماضي، والدور الأول من نسخة الموسم الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما .

وتميل كفة المواجهات المباشرة بين «قطبي العاصمة» في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، لصالح الهلال بـ11 انتصارًا من أصل 21 مواجهة جمعت الفريقين، مقابل خمسة انتصارات للنصر، فيما حضر التعادل في خمس مواجهات .

وعلى صعيد الأهداف المسجلة في «ديربي الرياض»، يمتلك الهلاليون الأفضلية بتسجيل 37 هدفًا في لقاءات الدوري، في حين سجل النصر 23 هدفًا، وشهدت قائمة الهدافين وجود تسع جنسيات؛ هي: البرازيل، المغرب، فرنسا، الأوروجواي، كرواتيا، رومانيا، سوريا، والكونغو، إضافة إلى اللاعبين المحليين .