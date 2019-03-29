الحرب تشتعل بين متحدث «بيراميدز» ومراسل «بي إن سبورت»

29 مارس 2019 - 10:40 م

اشتعلت الحرب الكلامية بين مراسل قنوات بي ان سبورت ، محمد زيادة، والمتحدث باسم نادي بيراميدز أحمد عفيفي، على خلفية تغريده، اتههم "زيادة" خلالها اتحاد الكره بالتحيز لبيراميدز من خلال جلب حكم لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أدار عددا من المباريات في الدوري السعودي ابان تولي تركي آل الشيخ منصب رئيس هيئة الرياضة بالمملكة، جاء نصها كالتالي، « الحكم الروماني الذي سيدير مباراة القمة أدار 12 مباراة في الدوري السعودي وقتما كان تركي الشيخ وزيرا للرياضة في السعودية وبما أن هناك أزمة معروفة بين الأهلي وتركي الشيخ وهو مالك ناد منافس، فكيف تعاقد الاتحاد المصري تحديدا مع حكم مغمور ولماذا يتعمد الاتحاد وضع نفسه في مواطن الشبهات؟»



وأسند اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك للحكم الروماني ستيفان كوفاكس وسط انتقادات حادة نظرًا لتاريخه الضعيف، إلى جانب أزمة مباراة تركيا والسويد في دوري أمم أوروبا، وما ردَّده ماركوس بيرج مهاجم السويد من وعد الحكم له بمنحه ضربتي جزاء.



فخرج متحدث بيراميدز أحمد عفيفي في فيديو بث مباشر عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، ليكذب مراسل بي ان سبورت، "قائلا الحكم الرماني لم يدير في تاريخه سوى مباراتين في الدوري السعودي سوى لقاءين في الدوري السعودي من بينهما مباراة العام 2012 قبل ظهور ”آل الشيخ“ في الأوساط الكروية السعودية.



وأضاف أن ”آل الشيخ“ لا يتدخل في الأساس في عمل الحكام، بدليل أنه قرر التضحية بالمال لاستقدام حكام أجانب في الدوري المصري لشعوره بأن الحكام المصريين يديرون مباريات فريقه تحت الضغط.



وأشار إلى أن هذا الموسم شهد وقائع ظلم تحكيمي عديدة ضد بيراميدز مما اضطر ”آل الشيخ“ للفت نظر اتحاد الكرة للأمر واللجوء لحكام أجانب.

