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نصيحة رضوى الشربيني لـ"سيدة" تشتكي من رائحة زوجها

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

محمود ابوسعد

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اشتكت سيدة من رائحة زوجها الكريهة، إلى الاعلامية رضوى الشربيني، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "هي وبس"، المُذاع عبر فضائية "cbc سفرة"
وقالت "رضوى": "جاتلي شكوى إن زوجة بتشتكي من ريحة فم زوجها عشان وحشة وإنه مش بيستحمى، وللأسف مش عارفة تعمل معاها إيه".
ونصحت مقدمة البرنامج، السيدة بالتعاون مع زوجها بالرفق: "المفروض تقوليله بشياكة، هتبقى أحلى لو ريحة بوقك أحلى، خديه الحمام زي الأطفال واغسليله بوقه، واتكلمي معاه كتير عن الاستحمام وحضرلي له الدش".
وأضافت: "لكن بعد كده خليكِ سخيفة، كل ما يقرب منك قوليله ريحتك وحشة، وسيبي الغرفة يوم واحد".




 

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