نصيحة رضوى الشربيني لـ"سيدة" تشتكي من رائحة زوجها

29 مارس 2019 - 11:00 م

اشتكت سيدة من رائحة زوجها الكريهة، إلى الاعلامية رضوى الشربيني، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "هي وبس"، المُذاع عبر فضائية "cbc سفرة"



وقالت "رضوى": "جاتلي شكوى إن زوجة بتشتكي من ريحة فم زوجها عشان وحشة وإنه مش بيستحمى، وللأسف مش عارفة تعمل معاها إيه".



ونصحت مقدمة البرنامج، السيدة بالتعاون مع زوجها بالرفق: "المفروض تقوليله بشياكة، هتبقى أحلى لو ريحة بوقك أحلى، خديه الحمام زي الأطفال واغسليله بوقه، واتكلمي معاه كتير عن الاستحمام وحضرلي له الدش".



وأضافت: "لكن بعد كده خليكِ سخيفة، كل ما يقرب منك قوليله ريحتك وحشة، وسيبي الغرفة يوم واحد".

















