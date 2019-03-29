  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:00 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

رسالة نارية من "أديب" للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة

السيسي وترامب

أسامة كمال يكشف معلومات هامة عن لقاء السيسي بترامب

رضوى الشربيني

نصيحة رضوى الشربيني لـ"سيدة" تشتكي من رائحة زوجها

بيراميدز

الحرب تشتعل بين متحدث «بيراميدز» ومراسل «بي إن سبورت»

مدبولي

الحكومة تعلن: موازنة تاريخية وزيادة فى الأجور

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر: المساواة التامة بين الرجل والمرأة تدمير للأسرة

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

أسامة كمال يكشف معلومات هامة عن لقاء السيسي بترامب

آخر الأخبار

السيسي وترامب
السيسي وترامب

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

أسامة كمال يكشف موعد رفع الدعم نهائيًا عن البنزين

#

الرئيس يستقبل رئيس وزراء العراق في الاتحادية

#

أسامة كمال: أي حد تشك فيه بلغ عنه

#

بالفيديو: هذا هو سر غياب أسامة كمال الأيام الماضية

كشف الاعلامي أسامة كامل معلومات عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في 9 إبريل المقبل.
وقال كمال عبر برنامجه «مساء دي إم سي»، «أعتقد المباحثات بين الرئيسين، سوف تشمل نقاش طويل وصعب عن قرارات أمريكا الصادمة خصوصا القرارات التي تدعم إسرائيل»
وأضاف، «على طول الوقت، اسرائيل قاعدة على موائد مفاوضات السلام بملابس الحرب وبعقلية الحرب وبأدوات الحرب وهذا ما منع التطبيع العربي الإسرائيلي المطروح من 40 سنة ع ونتيجته دايما صفر».
وكان، السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من أبريل المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلًا عن مواصلة المشاورات الثنائية بشأن القضايا الإقليمية وتطوراتها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق ضخم بمركبي صيد بطريق الأدبية بالسويس
» فصيل مسلح يعلن قتل "أخطر" قيادي في "داعش"
» أنجلينا جولي: هؤلاء أكثر من نصف ضحايا الحروب
» تحذير خطير لمرضى القلب من «الحلبة»
» آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا
» قصف مدفعي لجيش الاحتلال شرقي قطاع غزة
» تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح
» النصر يخطف فوزًاة مثيرًا من الهلال.. ويقتنص الصدارة
» تنظيم مهرجان الجيزة للعروض الرياضية
» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة