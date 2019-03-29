أسامة كمال يكشف معلومات هامة عن لقاء السيسي بترامب

29 مارس 2019 - 11:20 م

كشف الاعلامي أسامة كامل معلومات عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في 9 إبريل المقبل.



وقال كمال عبر برنامجه «مساء دي إم سي»، «أعتقد المباحثات بين الرئيسين، سوف تشمل نقاش طويل وصعب عن قرارات أمريكا الصادمة خصوصا القرارات التي تدعم إسرائيل»



وأضاف، «على طول الوقت، اسرائيل قاعدة على موائد مفاوضات السلام بملابس الحرب وبعقلية الحرب وبأدوات الحرب وهذا ما منع التطبيع العربي الإسرائيلي المطروح من 40 سنة ع ونتيجته دايما صفر».



وكان، السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من أبريل المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

