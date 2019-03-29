ترامب يهدد بإغلاق حدود الولايات المتحدة مع المكسيك

29 مارس 2019 - 10:10 م

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك، إذا لم تقم الأخيرة بمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة.



وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر، إن "الديمقراطيين أعطونا أضعف قانون هجرة في العالم، والمكسيك لديها الأقوى".



وتابع: "يجب أن يغيّر الكونغرس قوانين الهجرة الخاصة بالولايات المتحدة، كما يجب على المكسيك أن تمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة عبر بلادهم، وحدود أمريكا الجنوبية".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى "تحقيق المكسيك ثروات من الولايات المتحدة".

