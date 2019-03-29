ترامب يهدد بإغلاق حدود الولايات المتحدة مع المكسيك

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ترامب: سنغلق الحدود مع المكسيك إذا تطلب الأمر

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك، إذا لم تقم الأخيرة بمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة.
وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر، إن "الديمقراطيين أعطونا أضعف قانون هجرة في العالم، والمكسيك لديها الأقوى".
وتابع: "يجب أن يغيّر الكونغرس قوانين الهجرة الخاصة بالولايات المتحدة، كما يجب على المكسيك أن تمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة عبر بلادهم، وحدود أمريكا الجنوبية".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى "تحقيق المكسيك ثروات من الولايات المتحدة".
ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كلم، منها ألف و100 كلم مسيّجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن فيه فتحات تتم من خلالها عمليات تهريب وتسلل. 

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