» قصف مدفعي لجيش الاحتلال شرقي قطاع غزة

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قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الجمعة، موقع رصد تابع لحركة "حماس"، شرقي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وقال شهود عيان، لمراسل الأناضول، إن "دبابة إسرائيلية قصفت موقع رصد تابع لحركة حماس، شرق منطقة جحر الديك، وسط القطاع".
ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إصابات جراء القصف.
من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن دبابة قصفت "قبل قليل" موقعًا عسكريًّا تابعًا لـ"حماس"، في قطاع غزة، "ردًّا على إلقاء عبوات ناسفة خلال ساعات المساء". 

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