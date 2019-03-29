  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:00 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

رسالة نارية من "أديب" للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة

السيسي وترامب

أسامة كمال يكشف معلومات هامة عن لقاء السيسي بترامب

رضوى الشربيني

نصيحة رضوى الشربيني لـ"سيدة" تشتكي من رائحة زوجها

بيراميدز

الحرب تشتعل بين متحدث «بيراميدز» ومراسل «بي إن سبورت»

مدبولي

الحكومة تعلن: موازنة تاريخية وزيادة فى الأجور

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر: المساواة التامة بين الرجل والمرأة تدمير للأسرة

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

أنجلينا جولي: هؤلاء أكثر من نصف ضحايا الحروب

الصفحة الأخيرة

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد ضحايا تفجير أفغانستان إلى 126 شخصا

#

مواطن سعيد.. اقتصادياً

#

أغلبية الفرنسيين لم يقتنعوا بـ"تنازلات ماكرون"

#

"التموين" تزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات الموقوفة

دعت الممثلة الأمريكية، سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، حكومات العالم إلى حماية المدنيين، واعتبرتها "مسؤولية أساسية لها".
وأضافت أن أكثر من نصف ضحايا الحروب والصراعات من النساء والفتيات، دون ذكر عدد معين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في اجتماع بعثات حفظ السلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة.
وأشارت إلى أن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم بلغ 65 مليونا، بعد أن كان أقل من 20 مليونا قبل 18 عاما.
وبينت أن النساء أكثر ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي بين اللاجئين.
واختتمت بالقول: "الصمت في مواجهة العنف ضد المرأة وصل أبعادا تنذر بالخطر، حتى لو كان هناك تقدم، ينبغي على الحكومات اتخاذ خطوات جديدة". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق ضخم بمركبي صيد بطريق الأدبية بالسويس
» فصيل مسلح يعلن قتل "أخطر" قيادي في "داعش"
» أنجلينا جولي: هؤلاء أكثر من نصف ضحايا الحروب
» تحذير خطير لمرضى القلب من «الحلبة»
» آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا
» قصف مدفعي لجيش الاحتلال شرقي قطاع غزة
» تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح
» النصر يخطف فوزًاة مثيرًا من الهلال.. ويقتنص الصدارة
» تنظيم مهرجان الجيزة للعروض الرياضية
» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة