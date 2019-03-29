رسالة نارية من "أديب" للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة

29 مارس 2019 - 11:50 م

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى لاعبي نادي الزمالك، قبل مباراتهم الهامة غدًا السبت، أمام النادي الأهلي، في القمة 117 بالدوري العام المصري، قائلاً: "القلعة الحمراء بيلعبوا عليكم نفسيًا قبل هذه المباراة الهامة فلا تنساقوا وراءهم".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، والمذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الجمعة، قائلاً: "مهما حصل غدًا سنظل أوفياء، وبإذن الله مش هيحصل حاجة وهنكسب الأهلي والدوري، لأنه مينفعش بعد كل ده نخسر الدوري"، متابعًا: "الدوري في ميت عقبة".

