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عمرو أديب

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رسالة نارية من "أديب" للاعبي الزمالك قبل لقاء القمة

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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"أديب" يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى لاعبي نادي الزمالك، قبل مباراتهم الهامة غدًا السبت، أمام النادي الأهلي، في القمة 117 بالدوري العام المصري، قائلاً: "القلعة الحمراء بيلعبوا عليكم نفسيًا قبل هذه المباراة الهامة فلا تنساقوا وراءهم".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، والمذاع  على قناة "mbc مصر"، مساء الجمعة، قائلاً: "مهما حصل غدًا سنظل أوفياء، وبإذن الله مش هيحصل حاجة وهنكسب الأهلي والدوري، لأنه مينفعش بعد كل ده نخسر الدوري"، متابعًا: "الدوري في ميت عقبة".
ويلتقي نادي الزمالك أمام غريمة التقليدي النادي الأهلي غدًا السبت، في المباراة المقرر لها في السابعة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 المؤجلة من الدور الأول بالدوري الممتاز المصري


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