» حريق ضخم بمركبي صيد بطريق الأدبية بالسويس

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المصريون ـ متابعات

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اندلع حريق ضخم بمركبي صيد كبيرين داخل قزق ولاد حسان بطريق الأدبية بحي عتاقة بالسويس، وسارعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.
وانتقل كل من اللواء محمد جاد مدير أمن السويس والعميد محمد نبيل حافظ قائد الدفاع المدني بالمحافظة للوقوف على أعمال الحريق.
وذكرت مصادر أمنية أن الحريق اندلع بالمركبان خلال أعمال الصيانه لهما وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وخزان لاطفاء الحريق باستخدام الفوم الرغوي عالي الانتشار
وأضافت المصادر أنه جاري عزل السفن الأخرى عن المركبين المشتعل بهما الحريق حتي لا تمتد إليهم السنة النيران.
وقال مصدر طبي إن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
جاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات برئاسة محمد الفيشاوي رئيس نيابة السويس الحزئية تحت إشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس.

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