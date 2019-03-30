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"الخشاب" تكشف تفاصيل مثيرة عن طلاقها من أحمد سعد

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سمية الخشاب وأحمد سعد
سمية الخشاب وأحمد سعد

المصريون ـ متابعات

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عرضت الإعلامية بوسي شلبي، برومو برنامجها "أحلى النجوم"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، والذي كشفت فيه كواليس انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد.
وكشفت الفنانة سمية الخشاب، خلال الحلقة، أنها تعرضت للاعتداء بالضرب من أحمد سعد، وذلك قبل أن تطرح أغنيتها الأخيرة "بتستقوى".


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