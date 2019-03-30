  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:15 ص
بحث متقدم
بشار الجعفري

ماذا قال مندوب إسرائيل للجعفري بعد ضم الجولان

مشاري راشد

مشاري راشد يدعو لشاب مصري بهذا الدعاء.. ما السبب

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لـ"كلاسيكيو العرب"

ترامب

تدوينة مفاجئة لمستشار بن زايد عن ترامب

لاسارتي

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة القمة

صورة من الفيديو

أطباء يرقصون على"شيك شاك شوك" داخل مستشفى

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

أرشيفية

"جمعت بين زوجين" .. رضيعان يكشفان جريمة "نعمة"

أصالة

أصالة: قاطعت أنغام لأنني علمت تفاصيل لا يمكن السكوت عليها

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتنبأ بالفائز في مباراة الأهلي والزمالك

تعرف على أسعار الدولار اليوم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

المصريون

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم

الدولار

اسعار الدولار

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 30مارس.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.24 جنيه للشراء 17.36 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.24 جنيه للشراء 17.34 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.24 جنيه للشراء 17.34 جنيه للبيع وبلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.24 جنيه للشراء 17.34 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 17.25 جنيه للشراء 17.35 جنيه للبيع وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.23 جنيه للشراء 17.33 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.24 جنيه للشراء 17.34 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك عودة 17.26 جنيه للشراء 17.36 جنيه للبيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل اجتماع "الملا" بمديرى كبرى شركات البترول العالمية
» 8 رحلات دولية تأخرت عن الإقلاع.. تعرف على السبب
» رئيس الزمالك يعلن زيادة عدد الجماهير بمباراة القمة
» إعلامية شهيرة لسعد وسمية الخشاب: يا شماتة ريم البارودي
» فنانة شهيرة: ندمت على أدوار الإغراء .. ولا أحب مشاهدتها
» فنانة شهيرة: هذا ما فعلته يسرا حين رأت "العفريت" الذي يسكن منزلنا
» شهادة مروعة لرجل كاد داعش أن يقطع رأسه بسبب "سيجارة"
» آل الشيخ ينشر فيديو قريب للحظة سقوط الرويشد على المسرح
» الهند تتهم "ذاكر نايك" بأعمال مشينة
» الجندي: "ربنا يحشرنا مع "السيسي" يوم القيامة"
» تعليق مثير لـ"أديب" على اعتماد "التوكتوك" في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة