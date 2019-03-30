"الأرصاد": موجة من الطقس السيئ لمدة يومين

30 مارس 2019 - 10:24 ص

أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وستكون مثيرة للأتربة على جنوب البلاد، والطرق الصحراوية.



وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم غلق عدد من الموانىء، لافتا إلى أن هناك سقوط للأمطار على محافظات السواحل الشمالية، والوجه البحري، موضحًا أن موجة الطقس السيىء مستمرة اليوم وغدًا.



ولفت إلى أن حالة الطقس ستتحسن اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وستتوالى درجات الحرارة في ارتفاعها، وستهدأ الرياح. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا يتضمن توقعاتها بشأن درجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار غدًا السبت.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، غدًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.



وأشار البيان إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.



كما أشارت إلى أن الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة ستنشط على أغلب أنحاء البلاد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد.

