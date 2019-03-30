» تفاصيل اجتماع "الملا" بمديرى كبرى شركات البترول العالمية

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طارق الملا
طارق الملا

متابعات حنان حمدتو

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وزارة البترول

طارق الملا

اجتمع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع رؤساء ومديرى كبريات شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع الشركات في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وقال الملا في بداية الاجتماع أن الوزارة تضع في أولوياتها تنفيذ المشروع المتكامل لتأهيل الكوادر الشابة بشركات قطاع البترول للقيادة بأسلوب علمى وعملى ممنهج ووفقاُ لأحدث النظم العالمية في هذا المجال ليلبى الاحتياجات الواقعية للأعمال ومواكبة متطلبات التطوير والحداثة بعيدًا عن النمطية في التدريب والتأهيل.

وأشار إلى أن إعداد هذه الكوادر بالشكل المطلوب وتدعيم كفاءتها في النواحى العملية والقيادية يعد محورًا رئيسيًا في مشروع تطوير وتحديث القطاع لا يقل أهمية عن المحاور الأخرى المتعلقة بتنمية الصناعة والأنشطة البترولية والغازية.

وشدد الوزير على أهمية هذا المشروع للقطاع والشركات العالمية على حد سواء لتوفير كوادر تتسم بالكفاءة وقادرة على استيعاب تكنولوجيات العصر وإدارة المشروعات الكبرى المشتركة بين القطاع وشركائه العالميين ومواجهة المنافسة إقليميًا وعالميًا وهو ما يمثل استثمارًا في المستقبل لتحقيق المنفعة للجانبين.

وأكد أن دعم الشركات العالمية العاملة في مصر لهذا البرنامج ومشاركتها في تنفيذه بوتيرة سريعة يؤسس لنجاحه وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة نتيجة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة والتكنولوجيات الحديثة التي تتمتع بها هذه الشركات للمساهمة في تأهيل كوادر بمواصفات عالمية من خلال برامج عملية في مواقع عملها وهو الأسلوب الرئيسى الذي يتبناه هذا البرنامج لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للملتحقين به.

ولتحقيق تلك الرؤية عمل البرنامج على اختيار الكفاءات الشابة في مستوى الإدارة المتوسطة بمختلف شركات القطاع بعد اجتيازهم الاختبارات التي أجريت على عدة مستويات للمتقدمين واعتمدت على أسس تتسم بالشفافية، وتم من خلالها تأهيل 462 شابًا من مختلف شركات القطاع للالتحاق بالبرنامج وتقسيمهم على ثلاث مجموعات وتشمل المجموعة الأولى 117 شابًا من الكفاءات في برنامج عاجل للإعداد والتأهيل للمناصب القيادية إلى جانب مجموعتين أخريين لتعزيز النواحى الإدارية والفنية وبناء القدرات.

وتم البدء فعليًا في إطلاق أولى البرامج التأهيلية للمجموعة الأولى من الملتحقين بالبرنامج بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية.

وأكد رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر على الرؤية المشتركة بين الشركات والوزارة للإسراع بتنفيذ هذا البرنامج الطموح للمساهمة في تطوير وتنمية العنصر البشري ودعم الكفاءات في شركات القطاع، مشددين على حرصهم على المساهمة في إعداد كوادر بمستويات أداء عالمية وتستطيع إحداث نقلة نوعية في الأداء، موضحين أنه جار الإعداد للبدء في برامج الإعداد والتأهيل التي تنفذها كل شركة تباعًا لمجموعات من الكوادر الشابة.


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