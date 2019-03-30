  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:15 ص
بحث متقدم
بشار الجعفري

ماذا قال مندوب إسرائيل للجعفري بعد ضم الجولان

مشاري راشد

مشاري راشد يدعو لشاب مصري بهذا الدعاء.. ما السبب

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لـ"كلاسيكيو العرب"

ترامب

تدوينة مفاجئة لمستشار بن زايد عن ترامب

لاسارتي

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة القمة

صورة من الفيديو

أطباء يرقصون على"شيك شاك شوك" داخل مستشفى

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

أرشيفية

"جمعت بين زوجين" .. رضيعان يكشفان جريمة "نعمة"

أصالة

أصالة: قاطعت أنغام لأنني علمت تفاصيل لا يمكن السكوت عليها

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتنبأ بالفائز في مباراة الأهلي والزمالك

"الوزير" يفاجئ العاملين فى محطة مصر بزيارة

آخر الأخبار

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

كامل الوزير يكشف عن هذا الأمر الهام الفترة المقبلة

#

أول قرار من "الوزير" بشأن جرارات هيئة السكك الحديدية

#

شاهد.. هذا ما طلبه عمرو أديب من "الوزير"

#

السيسى يكلف اللواء كامل الوزير بتولى وزارة النقل

مصر

محطة

المشاه

كامل الزير

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل محطة مصر، وتابع أعمال نظافة المحطة وفتح أنفاق المشاة، التى أمر بفتحها لتسهيل حركة تنقل المواطنين بالمحطة.

وحرص وزير النقل على شراء تذكرة قطار المناشي قبل استقلال القطار للتوجه إلى معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد، واستمع إلى شكاوى الركاب، حيث أبدى عدم رضاه عن مستوى الخدمة بالقطار ونظافته.

ويىتفقد الوزير الذ يزور معهد وردان الخاص بتدريب العاملين بالسكة الحديد أقسام المعهد المختلفة، وأجهزة المحاكاة الخاصة بتدريب السائقين، وكيفية تدريب العاملين بأقسام المعهد المختلفة، كما يزور المدرسة الثانوية للنقل الموجودة بالمعهد، والتى يخرج منها كل التخصصات الفنية التى تحتاجها هيئة السكة الحديد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل اجتماع "الملا" بمديرى كبرى شركات البترول العالمية
» 8 رحلات دولية تأخرت عن الإقلاع.. تعرف على السبب
» رئيس الزمالك يعلن زيادة عدد الجماهير بمباراة القمة
» إعلامية شهيرة لسعد وسمية الخشاب: يا شماتة ريم البارودي
» فنانة شهيرة: ندمت على أدوار الإغراء .. ولا أحب مشاهدتها
» فنانة شهيرة: هذا ما فعلته يسرا حين رأت "العفريت" الذي يسكن منزلنا
» شهادة مروعة لرجل كاد داعش أن يقطع رأسه بسبب "سيجارة"
» آل الشيخ ينشر فيديو قريب للحظة سقوط الرويشد على المسرح
» الهند تتهم "ذاكر نايك" بأعمال مشينة
» الجندي: "ربنا يحشرنا مع "السيسي" يوم القيامة"
» تعليق مثير لـ"أديب" على اعتماد "التوكتوك" في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة