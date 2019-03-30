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"أهل مصر" تطلق حملة تخليدًا لذكرى ضحايا حريق محطة مصر

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حادث محطة مصر
حادث محطة مصر

متابعات حنان حمدتو

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حريق

مؤسسة اهل مصر

أطلقت مؤسسة أهل مصر للتنمية، حملة "عشان ما ننساش"، بهدف رفع الوعي ضد مخاطر الحوادث والحروق، ولفت النظر إلى مدى الخطورة الناتجة عنها.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الحملة تأتى في إطار دورها المجتمعي، الذي يستهدف توعية المصريين، وإنقاذ، وعلاج الحالات الحرجة من الحوادث والحروق، من خلال تجهيز مستشفى أهل مصر أول مستشفى لإنقاذ وعلاج الحالات الحرجة من الحوادث والحروق، في مصر والوطن العربي وأفريقيا، وتجهيز جناح باسم ضحايا حريق محطة مصر بالمستشفى، كصدقة جارية، تخليدًا لذكرى الضحايا.

وأكدت الدكتور هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن الهدف من حملة "عشان مننساش" ليس فقط تخليد اسم شهداء حريق محطة مصر، بل أيضًا توعية المصريين بأهمية مواجهة مخاطر حوادث الحروق.

ولفتت إلى أن هذه التبرعات سوف تساهم في استكمال بناء مستشفى أهل مصر والذي سيكون له دور كبير في المساهمة في علاج الإصابات الناتجة من الحوادث بما يملكه من إمكانات طبية وتكنولوجية عالمية تضاهى أرقى المستشفيات العالمية.

واستعانت مؤسسة أهل مصر للتنمية في حملتها بأبطال الحادث، محمد عبد الرحمن، ووليد مرضى، والذين قاموا بدور بطولي، في إنقاذ مصابي الحادث، وذلك بهدف اتخاذ "عم وليد"، و"محمد"، قدوة للجميع بسبب الدور البطولي الذي قاموا به، ودعوة كل مصري للمشاركة في العمل الخيري، والمساهمة في الصدقة الجارية.

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