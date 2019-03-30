تعليق "تركي آل الشيخ" على سقوط "الرويشد" من على المسرح

30 مارس 2019 - 10:46 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن تعثر الفنان الكويتي، عبد الله الرويشد، الذي يُلقب بـ"سفير الأغنية الخليجية" خلال أدائه لإحدى الأغاني على خشبة المسرح.

وأعاد رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، نشر مقطع الفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، معلقا: " الحمد لله على سلامة فنانا الكبير عبد الله الرويشد ومايشوف شر".

من جهتها علقت الفنانة الإماراتية، أحلام، بالقول على صفحتها بتويتر: "خطاك الشر يابو خالد الحمد لله على سلامتك عبد الله الرويشد"، في حين نشر مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "نأسف لتعثر الفنان الكبير عبد الله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية.. سلامات يا بوخالد ".