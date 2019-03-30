تدوينة مفاجئة لمستشار بن زايد عن ترامب

30 مارس 2019 - 10:48 ص

في تدوينة مفاجئة ومقتضبة غرد عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر: "شعبيته ارتفعت إلى 45%، وأصبح واثقًا من إعادة انتخابه أكثر من أي وقت آخر".

ولاقت تدوينة عبد الله تفاعلاً من رواد تويتر، حيث كتب أحد النشطاء: "أغلبية الشعب الأمريكي عنصري بطبيعته لم تمحُ سنوات الديمقراطية موروث الاضطهاد الذي مورس على السكان الأصليين والسود والأقليات .شي في دمهم..لذا سيُرشح اي رجل عنده الميل إلى تمييز الرجل الأبيض عن غيره.. كان ترامب أو غيره.. أما قصة التدخل الروسي في الانتخابات.. فلم تكن سوى لتعزيز تواجده".

وكتب آخر: "ما زلت عند رأيي فيه هو الرئيس الأخير لأمريكا..

سيتغير الدستور في عهده بما يحفظ بقائه علي سدة الحكم لفترة طويله" .

يذكر أن أحد استطلاعات الرأي كانت قد أجرته وكالة "Gallup poll" أظهر أن شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بلغت أعلى مستوى لها منذ استلامه السلطة.

وكشفت نتائج استطلاع الرأي أن 45% من الأمريكيين راضون عن أداء ترامب، كما أشار الاستطلاع إلى أن 90% من الذين أعربوا عن رضاهم هم من الجمهوريين، وهو ما يبين أن أداء ترامب لا يتمتع بشعبية لدى الديمقراطيين.

وأضافت الوكالة أن شعبية ترامب منذ تسلمه السلطة أقل من شعبية أسلافه خلال الفترة ذاتها من حكمهم.