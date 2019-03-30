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مشاري راشد يدعو لشاب مصري بهذا الدعاء.. ما السبب

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مشاري راشد
مشاري راشد

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تضامن المنشد الكويتي مشاري راشد مع شاب مصري، وقام بالدعاء له بسبب ما يمر به من أزمة حياتية.

وكتب مشارى راشد على حسابه في تويتر: "ربي فرج همه ونفس كربه واقض دينه وارزقه من حيث لا يحتسب".

ويأتي دعاء مشاري راشد عقب إعادة تدوينة للمهندس على آل محسن الذي كتب على حسابه في تويتر:خلال زيارتي لـ"مصر الغالية"، دردشت مع هذا الشاب المكافح وسمح لي أصوره وهو يدعو بهذه القصيدة الرائعة "أغيب وذو اللطائف لا يغيب.. من إبداعات الشيخ مشاري العفاسي

وقال أيضًا: "الحقيقة أن إنشاده لها أثر بي أكثر لأنه يجسد ما وصفه الشاعر.. أدعو له و لكل مكروب بالصبر والفرج لآخرتك.. غرد بذكر الله"

وقد تفاعل رواد تويتر مع تدوينة مشاري راشد، حيث كتب أحدهم: "يا رب افرجها عليه وعلى إخواني المسلمين يارب".

وتساءل آخر: "يا شيخ.. الأولى لك قضاء دينه ورزقه من مالك.. لأن الله أعطاك المال لتنفق.. ولأنك كنت معه وتعلم حاله بسبب ظلم الحكومة".

والأنشودة التي أنشدها الشاب المصري من كلمات "عبد الرحيم البرعي"، وأداء وألحان وتوزيع  المنشد" مشاري راشد العفاسي"

ومن أبيات الأنشودة:

أغيب و ذو اللطائف لا يغيب و أرجوه رجاءً لا يخيب

و أسأله السلامة من زمانٍ بُليت به نوائبه تشيب

و أنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب

و كم في الغيب من تيسير عسر و من تفريج نائبة تنوب

و من كرم و من لطف خفي و من فرج تزول به الكروب

و من لي غير باب الله باب و لا مولى سواه و لا حبيب


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