شاهد.. ما صرحت به أول سيدة تعمل بالزراعة العضوية

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الزارعة العضوية

راوية منصور

روت المهندسة راوية منصور، أول سيدة تعمل بمجال الزراعة العضوية، كواليس بدايتها في هذا المجال قائلة: "إن بدايتها كانت بسبب ارتفاع الأسعار، ما دفعها للاستثمار في المخلفات الزراعية عبر الاستفادة منها وتحويلها لمصدر طاقة متجددة.

وأضافت "منصور"، خلال لقائها في برنامج "من سيزرع المليون" مع الإعلامي شعبان بلال، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، أنها استثمرت في التكنولوجيا الفرنسية للحدائق الخضرية، حيث استقدمت خبراء من فرنسا قاموا بزراعة محصول "الكوسة" فوق حرارة 45 ووفروا 40% من المياه.

وأكدت أنها اهتمت بصناعة السماد العضوي الخالي من المبيدات والكيماويات، التي قد تضر بالإنسان والتربة، مشيرة إلى أن مصر بها 38 مليون طن من المخلفات الزراعية يستخدم منها 8 ملايين طن فقط في صناعة الأعلاف والأسمدة.

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