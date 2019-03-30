فيسبوك يعاقب مؤسسه.. تعرف على السبب

30 مارس 2019 - 11:30 ص

قال المتحدث باسم "فيسبوك" إنه بسبب "أخطاء فنية"، تم حذف عدة تدوينات لمؤسس الشركة مارك زوكربيرج عن طريق الخطأ .

وأضاف المتحدث في بيان له اليوم السبت أنه تم حذف بعض منشورات مارك قبل بضع سنوات عن طريق الخطأ، بسبب أخطاء فنية، والعمل المطلوب لاستعادتها يحتاج جهدا، ومن غير المضمون أن ننجح في ذلك، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أننا متفقون على أنه يجب أن يكون الأشخاص قادرين على العثور على معلومات حول التدوينات السابقة وأخبار الشركات الكبرى.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت باختفاء عدة تدوينات لمؤسس "فيسبوك" من صفحته بالموقع في الآونة الأخيرة من بينهما تدوينات وثقت اللحظات التاريخية لفيسبوك .