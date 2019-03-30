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"التضامن" تطلق مشروعا استثماريا لدعم ذوى الإعاقة

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الدكتورة غادة والى
الدكتورة غادة والى

متابعات حنان حمدتو

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أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الانتهاء من إعداد ملف تأسيس أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الإعاقة من داخل صندوق الاستثمار الخيرى، مشيرة إلى أنه فى إطار المسئولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة فقد اتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق وتم تقديم الأوراق المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التأسيس تمهيدًا للترخيص بطرح وثائقه ليكتتب فيها جميع المهتمين من أفراد وشركات.

وقالت والى  خلال حضورها الجمعية التأسيسية  للصندوق، إن المؤسسة الخيرية دعت المصريين إلى المساهمة بها يهدف توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة وكشفت والى أن الصندوق مخطط لأن يصل رأس ماله إلى 200 مليون جنيه.

وأضافت والى، أن المساهمة الاختيارية للراغبين فى دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومى ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.

من جانبه أوضح دكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن صندوق الاستثمار الخيرى كما عرفته تشريعات سوق رأس المال هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الانفاق على الاغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.

وأضاف أن من يمولون الصندوق من خلال شراء وثائقهم من المهتمين بالأغراض الاجتماعية والخيرية التى يرعاها ويمولها الصندوق فى ضوء نشرة الاكتتاب الخاصة به. ويمكن أن يكون هؤلاء المستثمرون فى الخير من الأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات، وأن الصندوق سيكون مفتوحًا، أى يتيح شراء وثائقه دوريًا من خلال فروع بنوك يتم الإعلان عنها لهذا الغرض، يما يتيح لمستثمرين جدد أو لحملة الوثائق الموجودين به زيادة أمواله.

وأشار إلى أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، فوفقًا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال ونشاط صناديق الاستثمار، هناك قوائم مالية دورية وتقرير مراقب حسابات سيتم الإعلان عنها كل ربع سنة لحملة الوثائق، وكذلك سيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوى بنشاطه وستكون هناك اجتماعات دورية يتاح حضورها لحملة الوثائق. وسينشئ الصندوق موقع على شبكة الإنترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه فى مجال العمل الخيرى والاجتماعى وقوائمه المالية.


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