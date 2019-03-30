حقيقة تأجيل مباراة القمة بسبب هطول الأمطار

30 مارس 2019 - 11:47 ص

قال العميد طارق موافي، مدير استاد برج العرب بالإسكندرية، إن الملعب جاهز لاستقبال مباراة القمة ولا يوجد أي تأجيل للمباراة بسبب هطول الأمطار.

وأضاف "موافي" الملعب جاهز في أي وقت لاستقبال المباراة رغم هطول الأمطار، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اتصالات بتأجيل أو إلغاء المباراة، ولم يتلق أي اتصالات أيضًا من جانب مسئولي الزمالك؛ للاستفسار عن وضعية ملعب برج العرب.

ويلتقي فريقا الزمالك والأهلي، في السابعة مساء اليوم السبت، في القمة الـ117، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدوري العام.