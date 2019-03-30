مايا مرسى: "السيسى" المدافع الأول عن المرأة

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

لباكتوك

هنأت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، المرأة المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نجاحها .

وقالت في كلمتها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، صباح السبت: "كل عام وكل امرأة مصرية في قلب مصر أو خارج الوطن بخير"، مضيفة أن "الاحتفالية هذا العام لها دلالة مختلفة، وذلك لتزامنها مع الاحتفال بمرور 100 عام على نجاح المرأة، ووقوفها بجانب الوطن"

وأضافت: "إلى كل سيدات مصر، ننحني لكن احترامًا وتقديرًا، فماضيكم حضارة سجلها التاريخ، ومستقبلكم مشرق".

وأشادت بحرص الرئيس السيسي على إعطاء مصر حقوقها، قائلة: "الإرادة السياسية حافظت على حقوق المرأة، ومكتسباتها السياسية، وما زال رئيسنا المدافع الأول عن المرأة يحلم لها بالمزيد والمزيد".

وتوجهت بالشكر لـ"السيسي"، على ما وصفته بحرصه على تمكين المرأة سياسيًا، مشيرة إلى نسبة تمثيل السيدات في الحكومة الحالية، ومجلس النواب، ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأشارت إلى البرامج والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تبنتها الدولة؛ للنهوض بالمرأة على كافة المستويات .

ويشهد الرئيس ، صباح السبت، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة، بمركز المنارة، في التجمع الخامس؛ لتكريم عددًا من النماذج الناجحة للسيدات في المجتمع المصري، والأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .

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