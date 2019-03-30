"العليا للحج والعمرة" تضع 3 ضوابط منظمة للحج السياحى

30 مارس 2019 - 11:57 ص

وضعت اللجنة العليا للحج والعمرة، ضوابط منظمة للحج السياحي، ومنها منح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالقرعة، 30 يومًا لاسترداد مبلغ جدية الحجز، وذلك وفقًا إستراتيجية يتم إقرارها بين غرفة شركات السياحة والبنك، على أن يتم استرداد تلك المبالغ بأسماء الحجاج بأنفسهم.

وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي تحصيل 20 ألف جنيه من المتقدمين للمستوى 5 نجوم، و15 ألف جنيه للمتقدمين للمستوى 4 نجوم، و10 آلاف جنيه للمتقدمين للمستويين الاقتصادي والبري.

وأوضحت اللجنة أن الضوابط اقتصرت حالات الاستبدالات على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائي نافذ شريطة أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.

وكانت اللجنة العليا للحج والعمرة، أعلنت نتيجة قرعة الحج السياحي، حيث تقدم 148 ألفًا و441 مواطنًا للمنافسة على 36 ألف تأشيرة حج، وتم إجراء القرعة تحت إشراف إحدى الجهات السيادية في الدولة.