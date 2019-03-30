تغيير مسجد يحمل اسم" حسن البنا" إلى " الهدى"

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مسجد

حسن البنا

مركز ناصر

تغيير اسم

الهدى

قامت مديرية الأوقاف في مركز ناصر ببني سوف بتغيير اسم مسجد يجمل اسم مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا إلى مسجد الهدى بناصر.

يأتي هذا عقب دخول قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتغيير أسماء المساجد التي تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات أو أي رمز من رموز الجماعات حيز التنفيذ، حيث بدأت جميع المديريات في حصر هذه المساجد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتغيير أسمائها.

وكان  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد وجه منذ أيام  الدكتور هشام عبدالعزيز، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، بحصر أسماء المساجد التى تحمل أسماء جماعات أو جمعيات على مستوى الجمهورية، للنظر فى إعادة تسميتها بأسماء لا تحمل أى دلالات فكرية أو أيديولوجية لأى جماعة أو فصيل.

وأكد  وزير الأوقاف  أنه ينبغى أن تكون المساجد خالصة لوجهه تعالى من حيث المبنى والمعنى والشكل والمضمون، وفى الظاهر والباطن، منوها أن  الولاية على المساجد من الولايات العامة التى هى من شأن الدول، وليست بأى حال من شأن الجمعيات أو الجماعات.

وأوضح  أن رسالة المساجد هى أن تجمع ولا تفرق، يجب ألا  تستخدم لصالح أى جماعة أو حزب أو فصيل، وألا ُزج بها فى الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيديولوجية، وألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات  من استخدام المساجد في دعوات إيدولوجية.


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