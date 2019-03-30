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أديب: "التوك توك طلع حاجة جميلة"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن بريطانيا قررت اعتماد "التوك توك" الأخضر في شوارع بريطانيا، قائلاً: "يظهر التوك توك طلع حاجة جميلة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التوك توك في بريطانيا يتم حجزه إلكترونيًا مثل أوبر، وسيتم تطبيقه في ليفربول أولا .

وتابع: "التوك توك اللي بنتريق عليه في مصر بقى ملك الأسفلت في بريطانيا".

 وفوجئ سكان مدينة ليفربول بأسطول من سيارات الأجرة "توك توك" تغزو الشوارع في ظاهرة هي الأغرب في شوارع بريطانيا.

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