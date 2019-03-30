الرئيس يعلن الحد الأدنى للأجور "2000" جنيه

30 مارس 2019 - 02:40 م

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى التخفيف على المصريين مع الوضع في الاعتبار الاستمرار في مسيرة الإصلاح، مفيش عمل صعب بيتعمل إلا والهدف منه البناء والتنمية، وليس تعذيب وإيلام المواطنين".

وأضاف السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة في التجمع الخامس، بحضور زوجته السيدة انتصار السيسي، وعدد من الوزراء والوزيرات، والقيادات النسائية، هنرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العملين بالدولة من 1200 لـ2000 جنيه.