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طلب إحاطة حول غلاء أسعار المقابر

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متابعات حنان حمدتو

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تقدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، حول ارتفاع أسعار المقابر لأرقام غير مسبوقة، بعدما وقع المواطن فريسة في يد تجار وسماسرة الأراضي.

وقال مشهور في بيان له إن سعر المقبرة 5 نجوم يتراوح بين 400 ألف ومليون جنيه حسب المكان والتشطيب، لتتفوق على أسعار الوحدات السكنية بالأماكن المميزة، ليصبح المواطن البسيط خارج الحسابات في الحياة وفي الممات.

وأكد النائب وجود بلطجية يستولون على أراضى الدولة في بعض المناطق، ويتم بناء المقابر عليها وتحويلها إلى "بيزنس" وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة جدًا، مطالبًا بمواجهة هذه الظاهرة وتطبيق القانون بحسم على الخارجين عليه.

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