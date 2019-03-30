"السيسي" يطالب بإنشاء صندوق دعم للمرأة: "الجنية مش هيفرق"

30 مارس 2019 - 03:35 م

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، على غرار الصناديق التي تم إنشائها خلال السنوات الماضية .

وقال «السيسي»، في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم السبت، «الجنيه والخمسة جنيه لما يتخصموا مش هيفرق، لكن لما تتجمع الأموال دي هتعمل رقم معتبر، ستستطيع من خلال الدولة دعم المرأة ».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة، بمركز المنارة، في التجمع الخامس؛ لتكريم عدد من النماذج الناجحة للسيدات في المجتمع المصري، والأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .