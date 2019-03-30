مفاجأة.. طفل يخرج من بطن أمه بعد موتها بثلاثة أشهر

في حالة نادرة من نوعها، وضعت الرياضية الدولية "كاتارينا سيكيرا"، طفلها الأول، رغم موتها دماغيًا، على إثر تعرضها لأزمة ربو حادة في منزلها، في 26 ديسمبر الماضي.

كانت تعاني سيكيرا، التي مثلت بلادها كمحترفة في رياضة التجديف، من الربو منذ كانت صغيرة، وفي الأسبوع التاسع عشر من حملها، تعرضت لأزمة حادة، أدخلتها في غيبوبة اصطناعية لنحو 56 يومًا، توفت بسببها دماغيًا.

وقال الأطباء إنهم منحوا مولودها "سالفادور" فرصة للبقاء حيًا داخل رحمها، حيث ولد بعد فترة حمل استمرت لنحو 32 أسبوعًا، ويتلقى حاليًا الرعاية في مستشفى لحديثي الولادة، المقرر أن يبقى فيها لفترة لا تقل عن 3 أسابيع.

ومن جانبه، أوضح فيليبي ألميدا، رئيس لجنة الأخلاقيات بالمستشفى، أن قرار الإبقاء على الجنين حيًا داخل رحم الأم، جاء بعد التفاوض مع عائلة سيكيرا.

وهذا ما أكدته أضافت ماريا دي فاتيما برانكو، والدة سيكيرا، للتلفزيون البرتغالي، مشيرةً إلى أن قرار الإبقاء على الطفل كان رغبة زوجها "برونو"، الذي كان يرغب في أن يكون أبًا.

يُذكر أن حالة سيكيرا هي الثانية من نوعها في البرتغال، حيث شهد عام 2016 ولادة طفل آخر اسمه "لورينسو"، بعد أن ظل على قيد الحياة لنحو 15 أسبوعًا داخل رحم أمه المتوفاة.