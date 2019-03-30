وزارة المالية تكشف موعد زيادات الأجور

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قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، ان مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل2019/2020، راعى في الاعتبار زيادة الأجور والمعاشات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأم المثالية.

وأضافت المصادر، بحسب "المصري اليوم"، أن تكلفة تمويل هذه الزيادات تقدر بنحو 30مليار جنيه تتحملها الموازنة، وتشمل زيادة العلاوات لأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، موضحة أن التطبيق سيتم يوليو المقبل.


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