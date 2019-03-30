  • السبت 30 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:12 م
بحث متقدم
الاهلى والزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والأهلي

الجامعة العربية

نصف القادة العرب يغيبون عن قمة تونس

غزة

ارتفاع ضحايا "مليونية العودة" إلى 3 شهداء

محمد معيط وزير المالية

وزارة المالية تكشف موعد زيادات الأجور

وزير النقل كامل الوزير

كامل الوزير: عقوبات مغلظة على هؤلاء الركاب

الدكتور صلاح حسب الله

البرلمان: السيسي يقود ثورة تصحيح

الجامعة العربية

خارجية تونس: على القمة العربية دعم العمل المشترك

علي المصيلحي- وزير التموين

ليست «كذبة إبريل».. «التموين» تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

الرئيس السيسي

لهذه الأسباب.. غاب «السيسي» عن القمة العربية

ترامب وكيم

تفاصيل وثيقة سرية سلمها ترامب لـ كيم جونج

كامل الوزير: عقوبات مغلظة على هؤلاء الركاب

آخر الأخبار

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

كامل الوزير يكشف عن هذا الأمر الهام الفترة المقبلة

#

تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة نائب رئيس السكة الحديد

#

أديب لـ "كامل الوزير": "لسه في شهر العسل"

#

رسالة هامة من "أديب" إلى وزير النقل الجديد.. هذا ما قاله

محطة مصر

المهندس كامل الوزير

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير في تمام الساعة السادسة صباح اليوم جولة  تفقدية  بمحطة مصر برمسيس ومعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية، استغرقت أكثر من 7 ساعات، حيث بدأت الجولة  بتفقد الساحة الخارجية لمحطة مصر وتفقد الأكشاك الجديدة التي تم وضعها لتوفير وتسهيل حصول الركاب على التذاكر.

جاء ذلك ضمن متابعة تفعيل مبادرة الحد من التهرب من دفع الأجرة بالقطارات التي سبق ووجه بها الوزير خلال زيارته الأخيرة للمحطة والتي يتم تطبيقها بمحطة مصر  كبداية تمهيدا لتعميمها في المحطات  المركزية وذلك لتنمية إيرادات الهيئة لتحسين مستوى الخدمة وتوفير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

وصرح وزير النقل أن هذه  المبادرة  تشمل عدم  دخول أى راكب المحطة إلا بتذكرة السفر أو اشتراك ركوب للقطار  لافتا إلى أن أطقم الكمسارية سيقومون بمراجعة حصول الركاب على التذاكر سواء عند دخول القطارات أو أثناء استقلال القطار.

وتابع الوزير "الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة دخول وخروج الركاب لمحطة القاهرة وذلك بزيادة منافذ الدخول والخروج للمحطة بالإضافة إلى فتح نفق من جهة احمد حلمي يسمح لدخول الركاب إلي أي رصيف من أرصفة المحطة أو الخروج لميدان رمسيس للعمل على سيولة الحركة ومنع الزحام على بوابات الدخول لأحكام السيطرة وتدعيمه بشبابك تذاكر مميزة ومطورة و تشغيل مكاتب التذاكر من جهة رمسيس لصرف تذاكر الوجهين القبلي والبحري ومكاتب التذاكر من جهة احمد حلمي لصرف تذاكر الوجهين البحري والقبلي علاوة على تدعيم مكاتب التذاكر بمحطة القاهرة من جهة ميدان رمسيس ومن جهة مداخل المحطة بجهة أحمد حلمي سواء المتجهين للوجه القبلي او محطات خط منوف.

وأشار إلى أن عدم الحصول علي التذكرة تعرض الراكب  للغرامة والتي  سيتم تغليظها لتصبح 30 جنيه لراكب الدرجة الأولى  و20 جنيه لراكب الدرجة الثانية و10جنيه لراكب الدرجة الثالثة و5جنيه لراكب قطارات الضواحي كما سيتم تغليظ الغرامة الخاصة بالركوب في غير الأماكن المعدة للركوب مثل الركوب بين فواصل العربات أو التسطيح  أو  السير على القضبان حفاظا على أرواح المواطنين


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» توقيف 25 محتجًا من "السترات الصفراء" بباريس
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والأهلي
» "الداخلية" تنفذ 480 ألف حكم وتضبط 63 عصابة
» روسيا لأمريكا: توقفوا عن تهديد فنزويلا
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإسبانيول
» "أمني": لا تحرش في حفل محمد رمضان
» احتجاجات فى بروكسل رفضًا لحظر "الذبح الحلال"
» السيول تودي بحياة 15 شخصًا في أفغانستان
» تفاصيل اعترافات أحد دواعش الإسكندرية
» تركيا تتجهز لعملية "شرق الفرات"
» قرار جديد من نتنياهو بشأن الجولان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة