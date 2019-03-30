كامل الوزير: عقوبات مغلظة على هؤلاء الركاب

30 مارس 2019 - 07:08 م

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير في تمام الساعة السادسة صباح اليوم جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس ومعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية، استغرقت أكثر من 7 ساعات، حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية لمحطة مصر وتفقد الأكشاك الجديدة التي تم وضعها لتوفير وتسهيل حصول الركاب على التذاكر.

جاء ذلك ضمن متابعة تفعيل مبادرة الحد من التهرب من دفع الأجرة بالقطارات التي سبق ووجه بها الوزير خلال زيارته الأخيرة للمحطة والتي يتم تطبيقها بمحطة مصر كبداية تمهيدا لتعميمها في المحطات المركزية وذلك لتنمية إيرادات الهيئة لتحسين مستوى الخدمة وتوفير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

وصرح وزير النقل أن هذه المبادرة تشمل عدم دخول أى راكب المحطة إلا بتذكرة السفر أو اشتراك ركوب للقطار لافتا إلى أن أطقم الكمسارية سيقومون بمراجعة حصول الركاب على التذاكر سواء عند دخول القطارات أو أثناء استقلال القطار.

وتابع الوزير "الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة دخول وخروج الركاب لمحطة القاهرة وذلك بزيادة منافذ الدخول والخروج للمحطة بالإضافة إلى فتح نفق من جهة احمد حلمي يسمح لدخول الركاب إلي أي رصيف من أرصفة المحطة أو الخروج لميدان رمسيس للعمل على سيولة الحركة ومنع الزحام على بوابات الدخول لأحكام السيطرة وتدعيمه بشبابك تذاكر مميزة ومطورة و تشغيل مكاتب التذاكر من جهة رمسيس لصرف تذاكر الوجهين القبلي والبحري ومكاتب التذاكر من جهة احمد حلمي لصرف تذاكر الوجهين البحري والقبلي علاوة على تدعيم مكاتب التذاكر بمحطة القاهرة من جهة ميدان رمسيس ومن جهة مداخل المحطة بجهة أحمد حلمي سواء المتجهين للوجه القبلي او محطات خط منوف.

وأشار إلى أن عدم الحصول علي التذكرة تعرض الراكب للغرامة والتي سيتم تغليظها لتصبح 30 جنيه لراكب الدرجة الأولى و20 جنيه لراكب الدرجة الثانية و10جنيه لراكب الدرجة الثالثة و5جنيه لراكب قطارات الضواحي كما سيتم تغليظ الغرامة الخاصة بالركوب في غير الأماكن المعدة للركوب مثل الركوب بين فواصل العربات أو التسطيح أو السير على القضبان حفاظا على أرواح المواطنين