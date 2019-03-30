» "الداخلية" تنفذ 480 ألف حكم وتضبط 63 عصابة

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شنت وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة، خلال الأسبوع المنصرم، لضبط تجار ومتعاطي المخدرات، أسفرت عن ضبط 636 متهما في نطاق منطقتي السحر والجمال وبحيرة المنزلة، وتم ضبط 760 قطعة سلاح بحوزة 1200 متهم.

وخلال الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تمت مداهمة 45 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات "دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية"، حيث يتخفى المتهمون في بحيرة المنزلة والسحر والجمال، وأسفرت عن تنفيذ 480 ألف حكم، وتحصيل غرامات بقيمة 133 مليون جنيه.

وضبطت الحملات 760 قطعة سلاح ناري، تنوعت بين 66 بندقية آلية ورشاش و 123 بندقية و 56 طبنجة و405 فرود محلية الصنع و3945 طلقة مختلفة الأعيرة، و1652 قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت الحملات من ضبط 75 متهماً ضمن 63 تشكيلا عصابياً، ارتكبوا 60 حادث سرقة متنوع، وضبط 19سيارة مُبلغ بسرقتها، فضلاً عن كشف غموض 60 حادث قتل عمد وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وحريق عمد، بإجمالى 80 متهماً?

وفي قضايا سرقة التيار الكهربائي، تمكنت حملات مكبرة من ضبط 65190 قضية فى مجال سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى تلك القضايا نحو 45 مليون و600 ألف جنيه، إضافة إلى ضبط 1291 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، تم التصالح في 200 قضية بإجمالى متحصلات بلغت 2 ملايين جنيه وضبط 969 طن سلع غير صالحة وأسفرت حملات مباحث الأموال العامة عن ضبط 7 قضايا متنوعة، منها إتجار في النقد الأجنبي وتحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال واختلاس واستيلاء على المال العام وغسل أموال وكسب غير مشروع، بقيمة 86 مليون جنيه.


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