"الوفد" يشيد بقرارات الرئيس الخاصة بالأجور والمعاشات

30 مارس 2019 - 07:57 م

أشاد حزب الوفد، بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، خلال كلمته الختامية لحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، وزيادة المعاشات.



أكد الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى للحزب، أن رئيس الدولة يبذل قصارى جهده فى النهوض بالوطن والمواطنيين فى كافة المجالات بصورة غير مسبوقة، خاصة لمتضررى قرارات الإصلاح الاقتصادى والذين تحملوا الصعاب خلال الفترة الماضية حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان.



وقال إن قرارات الرئيس والتى كان على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، ومنح علاوة استثنائية للعاملين، إلى جانب التوجيه بحركة ترقيات فى المصالح الحكومية، أحدثت ردود فعل إيجابية تدلل على مدى شعور الرئيس بمعاناة المصريين.



وأشار المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إلى أن قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، جاء مؤكدا أن الرئيس يعمل لمصلحة محدودى الدخل بعيدا عن الشعارات، وتقديراً للمواطن المصرى الذى نجح بجدارة فى تحمل الصعاب، وأثبت أنه شريك فى بناء الوطن والدفاع عنه

