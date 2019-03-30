» الفقر دفعها للتخلص من طفلها بطريقة مريبة

«أيوه أنا اللى قتلته، الشيطان أغوانى بالتخلص من ابنى الوحيد بعد ما ضاقت بى الدنيا، كتمت أنفاسه ولم أتركه إلا جثة هامدة».. بهذه الكلمات القاسية اعترفت ربة منزل شابة، بقتل طفلهـا الـذى لم يتجـاوز 4 سنـوات، مبررة ذلك بأنها «ارتكبت جريمتها تحت وطأة الفقر، وضيق ذات اليد»، بعد أن تركها زوجها ورفض الإنفاق عليهما.

المتهمة: «الشيطان أغوانى بقتله بعدما تركنا أبوه»

كان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء فريد مصطفى، تلقى إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائى، اللواء محمد عمار، بورود بلاغ من «ح. ش»، 26 سنة، مقيمة بدائرة قسم ثانى كفر الشيخ، بالعثور على ابنها «محمد»، 4 سنوات، جثة هامدة داخل المنزل، وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث المديرية، العميد عبدالفتاح المنشاوى، على رأس قوة أمنية، إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة وجود جثة الطفل، مرتدياً كامل ملابسه، على مرتبة بإحدى الغرف.

وباستجواب والدة الطفل حول سبب الوفاة، بدا عليها الارتباك، ما أثار الشكوك فيها، وبتضييق الخناق عليها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها كتمت أنفاسه حتى فارق الحياة، مشيرة إلى مرورها بأزمة نفسية، بسبب رفض زوجها الإنفاق عليهما، وأضافت أن «الشيطان هيأ لها التخلص من الطفل، لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف المعيشة وحدها».

تم إلقاء القبض على المتهمة، وتحرير المحضر اللازم، ونقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة، التى بدأت بمباشرة التحقيقات، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، المستشار ياسر الرفاعى، وأمرت بحبس الأم القاتلة 4 أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد لها فى الميعاد القانونى.