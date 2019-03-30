» «ميسي» يقود برشلونة للفوز على إسبانيول

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برشلونة

المصريون

اسبانيول

حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا على إسبانيول، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة، إذ فشل نجوم برشلونة بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى اختراق دفاعات فريق إسبانيول، الذى نجح لاعبوه فى الذود عن مرماهم أمام هجمات نجوم البارسا.

ولكن فى الشوط الثانى نجح ليونيل ميسي فى افتتاح أهداف برشلونة بالدقيقة 71 من زمن اللقاء، من ضربة حرة مباشرة نفذها البرغوث الأرجنتيني بطريقة رائعة.

وعاد ميسي ليضيف الهدف الثانى للبارسا فى الدقيقة 89 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية مستغلا عرضية من البرازيلى مالكوم.

وحقق ميسي رقمين تاريخيين خلال مواجهة إسبانيول، بعدما أصبح ثانى أكثر لاعب مشاركة فى تاريخ برشلونة برصيد 675 مباراة متخطيا اندريس إنييستا 674 مباراة، وخلف تشافى هيرنانديز 767 مباراة، كما يعد البرغوث أكثر لاعب مشاركة فى تاريخ مباريات ديربى كتالونيا برصيد 33 مباراة.

وعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الغسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 13 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثانى، فيما يأتى إسبانيول فى المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

 


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