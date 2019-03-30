يوفنتوس يحقق فوزًا صعبًا على إمبولي

30 مارس 2019 - 09:31 م

فاز فريق يوفنتوس على امبولى، بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «يوفنتوس آرينا»، فى إطار الجولة الـ 29 من الدورى الإيطالى.

هدف اللقاء الوحيد احرزه المهاجم الشاب مويس كين فى الدقيقة 71، بعد مشاركته بدقيقتين فقط بدلا من الفرنسى بليس ماتويدى.

وغاب عن اليوفى فى لقاء اليوم، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بداعى الإصابة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 78 نقطة محلقا فى الصدارة بفارق 18 نقطة هن نابولى الثانى، الذى سيواجه روما غدا الأحد، فيما توقف رصيد امبولى عند 25 نقطة فى المركز الـ 17.