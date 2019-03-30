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فاجعة.. انفصال رأس شاب عن جسدة أسفل قطار بالاسماعيلية

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جثة شاب
جثة شاب

محمود أبوسعد

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فاجعة جديدة تشهدها السك الحديد، هذه المرة بالاسماعلية حيث انتحر مساء اليوم السبت، شاب ثلاثيني أسفل عجلات قطار أثناء توقفه بمحطة أبو سلطان التابعة لمركز فايد بالإسماعيلية.
وانتقل رجال البحث الجنائي بمركز شرطة فايد، برئاسة المقدم محمد هشام، ومعاونيه أشرف جمال، وهيثم عبد الباسط، وتبين أن المنتحر مجهول الهوية ولا يحمل أي أوراق شخصية.
وقال شاهد عيان،  حسب "الأخبار" إن المنتحر كان يستقل قطار السويس بالإسماعيلية، ووضع جسده أسفل القطار أثناء توقفه بمحطة أبو سلطان.
وأضاف: "توفي في الحال لانفصال الجسد عن الرأس ونقلته سيارة الإسعاف لمستشفي فايد المركزي".

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