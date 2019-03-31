اعلامي زملكاوي: الأهلي مجاش القمة 117

31 مارس 2019 - 12:01 ص

علق الإعلامي، مهيب عبدالهادي على القمة 117 بين الأهلي والزمالك، وماشهدته من أحداث والمطرة وسوء أرضية الملعب.



وقال، «مهيب» المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، «تحكيم قوي جدا قمةوهمية واداء فني لايرتقي بالقطبين التعادل في صالح الفريقين والزمالك فرصة كانت الأخطر الأهلي مجاش»



وحسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيحة مباراة الزمالك والأهلي في القمة 117، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري العام.



وبذلك رفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة ويبقي على القمة كما رفع الاهلي رصيده إلى 52 نقطة ويبقي في المركز الثاني ، وجاءت المباراة متوسطة المستوى وتأثر الفريقين بشكل واضح بأرضية الملعب التي تأثرها بدورها بالأمطار التى هطلت طوال اليوم تقريباً.



ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى ، محمد هانى، أيمن أشرف، سعد الدين سمير، على معلول ، حسام عاشور، عمرو السولية، ناصر ماهر، جونيور أجايى، رمضان صبحى ومروان محسن.



فيما ضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمود جنش ، حازم إمام، محمد عبد الغنى، محمود الونش، عبد الله جمعة ، طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما وكهربا وخالد بوطيب.



ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 53 نقطة يليه الاهلي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.



جاءت بداية المباراة هادئة تماماً من جانب الفريقين وأنحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق افتقدت فيها المباراة للخطورة.



بعد مرور خمسة دقائق تقريباً بادر الأهلي بالهجوم عن طريق رمضان صبحي وأجاي لكنها هجمات غير مؤثرة.



ظهر الزمالك "في الكادر" وبدأ ينشط هجومياً عن طريق بوطيب وساسي وكهربا.



بمرور الوقت ظهر تأثير أرضية الملعب بالأمطار التى هطلت كثيراً قبل وأثناء المباراة حيث سقط أكثر من لاعب من الفريقين على أرض الملعب .



فرجاني ساسي جرّب حظه في التسديد ولعب كرة في الدقيقة 16 أمسك بها الشناوي، وواصل الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء وسط تراجع واضح للأهلي الذى سمح للأبيض بالوصول كثيراً لمرمى محمد الشناوي.



الدقيقة 23 شهدت أخطر فرصة في المباراة وكانت من نصيب الزمالك بسبب "دربكة" أمام مرمى محمد الشناوي لكن الأخير أمسك بالكرة قبل أن يُدخلها كهربا في الشباك الحمراء.



وأشهر الحكم الروماني كوفاكس بطاقة صفراء لفرجاني ساسي في الدقيقة 26 بعد عرقلة جونيور أجاي.



وسدد عمرو السولية كرة قوية في الدقيقة 28 لكن جنش تصدى لها وحوّل دفاع الزمالك الكرة إلى ضربة ركنية.



لجأ الزمالك مرة أخرى لسلاح التسديدات بعيدة المدى وكانت هذه المرة من جانب يوسف أوباما الذى لعب كرة قوية في الدقيقة 32 لكنها مرت بجوار القائم.



الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت محاولات من الفريقين للتسجيل وأهدر الاهلي فرصة للتسجيل في الثانية الأخيرة عن طريق أجاي ورمضان صبحي بعدها أطلق الحكم الروماني صافرته مُعلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.







الشوط الثاني

عكس نهاية الشوط الأول الذى أنهاه الاهلي بهجمة خطرة بدأ الشوط الثاني بخطورة زملكاوية وبدأ بهجمة سريعة بين بوطيب وكهربا لكن الأخير وقع في "الأوفسايد".



وواصل الزمالك ضغطه على مرمى الاهلي ونال ناصر ماهر بطاقة صفراء في الدقيقة 48 للخشونة .



كاد أحمد سيد "زيزو" يُسجل هدف الزمالك الاول في الدقيقة 51 بعدما إنفرد بمحمد الشناوي لكن الأخير أبعدها بأطراف أصابعه لضربة ركنية لتضيع هجمة للزمالك.



ودفع لاسارتي المدير الفني للأهلي بالأنجولي جيرالدو في الدقيقة 57 بدلاً من ناصر ماهر. ، وحاول جيرالدو قيادة هجمات للأحمر.





راء ، بعدها خرج مروان وشارك بدلاً من وليد آزارو في الدقيقة 73. ودفع جروس المدير الفني للزمالك بـ"حميد أحداد" بدلاً من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 62 ، ونال مروان محسن من الاهلي وطارق حامد من الزمالك بطاقة صفراء ، بعدها خرج مروان وشارك بدلاً من وليد آزارو في الدقيقة 73.



وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة ونال محمد هاني بطاقة صفراء للخشونة مع طارق حامد ، وشارك عمر السعيد بدلاً من كهربا في الدقيقة 81.



وكاد حميد أحداد يُسجل هدف الزمالك الأول بعدما تلقى كرة وهو منفرد لكنه سددها بعيداً عن الشباك وفي الدقيقة 82 شارك صالح جمعة بعد غياب طويل عن مباريات الاهلي بدلاً من جونيور أجاي.

