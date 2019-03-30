» الموت يصدم الفنانة رحمة حسن

افجع الموت الفنانه رجمة حسن، بوفاة والدها مساء السبت، وأعلنت منذ قليل الفنانة وفاة والدها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت تعليق: " توفي الي رحمة الله والدي العزيز. في الجنة يا بابا يا حبيبي".



وشاركت رحمة حسن في العديد من الأعمال الدرامية سواء أفلام ومسلسلات، مان اخرها فيلم الرجل الأخضر ونص جوازة في عام 2018، وتغيبت عن الدراما التليفزيونية منذ عام 2017 عندما شاركت في مسلسل لأعلى سعر وولاد تسعة وسابع جار.

