» عاجل.. صدمة كبيرة لرمضان صبحي

31 مارس 2019 - 12:20 ص

حملت نتائج الدوري الانجليزي الممتاز أنباء صادمة لنجم الهلي رمضان صبحي، بهبوط فريق هدرسفيلد تاون، المعار منه"رمضونا" لمدة 6 شهور للقلعة الحمراء، إلى الدوري الدرجة الثانية، اليوم السبت، بشكل رسمي، عقب هزيمته من كريستال بالاس بهدفين دون رد.



وأدت النتائج السيئة التي واصل فريق هيدرسفيلد، تحقيقها منذ بداية الموسم، في مباريات أخرى إلى مواجهته مصير الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

