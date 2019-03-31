» عاجل.. صدمة كبيرة لرمضان صبحي

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حملت نتائج الدوري الانجليزي الممتاز  أنباء صادمة لنجم الهلي رمضان صبحي، بهبوط فريق هدرسفيلد تاون، المعار منه"رمضونا" لمدة 6 شهور للقلعة الحمراء،  إلى الدوري الدرجة الثانية، اليوم السبت، بشكل رسمي، عقب هزيمته من كريستال بالاس بهدفين دون رد.
وأدت النتائج السيئة التي واصل فريق هيدرسفيلد، تحقيقها منذ بداية الموسم، في مباريات أخرى إلى مواجهته مصير الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
وأصبح فريق هدرسفيلد هو أول فريق يحصد بطاقته للهبوط من الدوري الممتاز خلال هذا الموسم، على الرغم من تبقي ست مباريات كاملة على نهاية الموسم.

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