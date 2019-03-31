«صلاح» على أعتاب رقم قياسي جديد مع ليفربول

31 مارس 2019 - 12:51 ص

يسعد النجم المصري الدولي، محمد صلاح، لتحقيق رقم قياسي جديد مع فريقه ليفربول الإنجليزي، غدا في مباراة توتنهام.



حيث كشفت صحيفة ليفربول إيكو، أن محمد صلاح و فيرجيل فان دايك في طريقهما لتحقيق ما لم ينجح أيّ لاعب من ليفربول في تحقيقه منذ ثماني سنوات حيث انهم ظَهَرُوا في جميع مباريات البريميرليغ الـ31 للريدز في سباق اللقب حتى الآن هذا الموسم.



و في سياق متصل، نشرت صحيفة "ليفربول إيكو" إحصائية لمحمد صلاح تثبت أنه رغم تراجع مستواه التهديفي مؤخرًا إلا أنه الأكثر تأثيرًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



واعتمدت الصحيفة، على إحصائية تعطي أهمية لكل هدف من خلال إعطائه نقاط تحدد اللاعب الأكثر تأثيرا في "البريميرليج" بواقع منح هدف الفوز 5 نقاط، وهدف التعادل 3 نقاط، والهدف الثاني نقطة وحيدة.



1- محمد صلاح سجل 17 هدفًا منهم 10 أهداف منحت الفوز لليفربول، صفر (هدف تعادل)، وهدفين (الهدف الثاني) ليكون مجموعه 52 نقطة.



2- ألكسندر لاكازيت سجل 12 هدفا منهم 6 أهداف منحت الفوز لآرسنال، 1 (هدف تعادل)، وهدفين (الهدف الثاني) ليكون مجموعه 35 نقطة.



3- هاري كين سجل 17 هدفا منهم 5 أهداف منحت الفوز لتوتنهام، 1 (هدف تعادل)، و4 أهداف (الهدف الثاني) ليكون مجموعه 32 نقطة.



4- جيمي فاردي سجل 12 هدفا منهم 5 أهداف منحت الفوز لليستر سيتي، 1 (هدف تعادل)، و3 أهداف (الهدف الثاني) ليكون مجموعه 31 نقطة.



5- سيرجيو أجويرو سجل 18 هدفا منهم 5 أهداف منحت الفوز لمانشستر سيتي، صفر (هدف تعادل)، و5 أهداف (الهدف الثاني) ليكون مجموعه 30 نقطة.



6- رحيم ستيرلنج سجل 15 هدفا منهم 5 أهداف منحت الفوز لمانشستر سيتي، صفر (هدف تعادل)، و4 أهداف (الهدف الثاني) ليكون مجموعه 29 نقطة.



7- راؤول خيمينيز سجل 12 هدفا منهم 4 أهداف منحت الفوز لوولفرهامبتون، هدفين (هدف تعادل)، وهدفين (الهدف الثاني) ليكون مجموعه 28 نقطة.



8- بول بوجبا سجل 11 هدفا منهم 5 أهداف منحت الفوز لمانشستر يونايتد، صفر (هدف تعادل)، وهدفين (الهدف الثاني) ليكون مجموعه 27 نقطة.



9- روميلو لوكاكو سجل 12 هدفا منهم 5 أهداف منحت الفوز لمانشستر يونايتد، صفر (هدف تعادل)، هدف وحيد (الهدف الثاني) ليكون مجموعه 26 نقطة.

