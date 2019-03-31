تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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الأرصاد: رياح وأمطار من الأحد للأربعاء

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يحدث فيه تغيرات حادة وسريعة، مشيرا إلى أن الرياح والأتربة تنشط في بداية فصل الربيع وأن سقوط الأمطار يرجع إلى التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله.
وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، المٌذاع على قناة إكسترا نيوز اليوم السبت، أن هناك استمرارا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية والتي قد تصل إلي حد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية.
وتابع: "من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، إضافة إلى سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على القاهرة حتى شمال الصعيد"، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار سوف تنحصر على السواحل الشمالية يوم الإثنين المقبل وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا.
وأوضح "عبد العال" أن هناك انخفاض في درجات الحرارة الأحد، حيث تتراوح درجة الحرارة على السواحل الشمالية بين 15-16 درجة مئوية، وعلى القاهرة والوجه البحري 18-19 درجة، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة 21-22، وشمال الصعيد 19-20، وجنوب الصعيد 22-23.


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