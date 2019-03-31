» تعليق ناري لـ سيد عبدالحفيظ على مباراة القمة

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الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في نادي الأهلي، إن الظروف المناخية وأرضية ملعب برج العرب أثرت سلبيا على المستوى الفني لقمة الكرة المصرية التي انتهت بالتعادل السلبي.
وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي عقب مباراة الزمالك والأهلي، مساء السبت، أن فريقه دخل المباراة بهدف الفوز ولاحت له أكثر من فرصة خطرة كانت كفيلة بالتسجيل وتحقيق الفوز لكن أرضية الملعب حالت دون ذلك.
وتابع:«السباق على لقب الدوري لم يحسم بعد، ومازال هناك 11 مباراة في البطولة ستحدد بطل الدوري»، مشيرا إلى أن المكسب الوحيد من المباراة للفريقين هو خروج اللاعبين دون إصابات.
وشدد على أن ملف القمة انتهى بإطلاق صافرة نهاية المباراة وسيبدأ الفريق التفكير في مرحلة أخرى حيث سيلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري محليا ثم صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري الأبطال.
وأوضح أن الفريق بدأ يستعيد عددا من لاعبيه المصابين وهو ما يمنحه قوة إضافية في الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

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