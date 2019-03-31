شاهد أغرب ما فعله رضا عبد العال للسخرية من مباراة القمة

31 مارس 2019 - 06:53 ص

شن رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك السابق - هجوما شرسا على الشكل الذي ظهر به ملعب برج العرب في المباراة التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية وانتهت بالتعادل السلبي.



و ظهر "عبد العال" خلال برنامج "نمبر ون" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق مصطحبا معه "عوامة" و "بطة" للسخرية من حجم المياه الذي كان في الملعب.



وقال "عبد العال" : "اللي حصل مهزلة وسببها الراجل اللي رحل الماتش من شهر 12 لحد يوم 30 مارس .. الماتش مكانش له طعم .. دا ماتش شركات .. مفيش فنيات نتكلم فيها أصلا".



