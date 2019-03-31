لو كنت موظف .. اعرف حجم الزيادة في مرتبك بالأرقام

31 مارس 2019 - 07:42 ص

كشفت وزارة المالية عن حجم الزيادة في الرواتب بعد سلسلة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بخصوص الرواتب والمعاشات.



وأصدرت المالية بيانا لها أكدت فيه أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها مطلع يوليو المقبل، وتكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.



وأكدت الوزارة أنها سوف تشرع فورًا في تنفيذ قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للمرتبات من 1200 جنيه إلى 200 جنيه بنسبة تصل إلى 66%.



ويصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ علي سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيهًا شهريًا، والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.

