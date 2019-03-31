فنان آخر يسخر من "محمد رمضان" بأغنية جديدة

31 مارس 2019 - 07:56 ص

سخر اليوتيوبر والفنان الكوميدي شادي سرور من الفنان محمد رمضان بأغنية جديدة بعدما هدده قبل أيام بالرد عليه في حال أصدر أغنيات جديدة تشكر في نفسه على غرار "نمبر وان".



وأصدر "رمضان" بالفعل أغنية "فايرس" ،ليفاجئه "شادي سرور" بأغنية راب تحت عنوان "ديس تراك محمد رمضان".



وظهر "سرور" مرتديا ملابس قريبة لتلك التي يرتديها "رمضان" في كليباته كما رقص بطريقة فيها سخرية من طريقة "رمضان" ، مؤكدًا أنه موضة وسوف تنتهي "حسب رأيه".



